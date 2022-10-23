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Минобороны Великобритании заявило о готовности помочь «урегулировать конфликт» вокруг Украины

Министр обороны Великобритании Уоллес предложил Шойгу помощь в «урегулировании конфликта» на Украине
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Фото: ТАСС/Вадим Савицкий
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Великобритания готова помочь урегулировать конфликт на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе минобороны Британии, ссылаясь на беседу между главой ведомства Беном Уоллесом и его российским коллегой Сергеем Шойгу в воскресенье, 23 октября.

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«Именно Украина и Россия должны добиваться разрешения конфликта, и Великобритания готова оказать помощь», — говорится в публикации.

Главы военных ведомств РФ и Великобритании провели телефонный разговор, который состоялся, как утверждает британская сторона, по инициативе российского Минобороны.

Российский министр Шойгу сообщил, что Украина при поддержке западных стран, включая Великобританию, планирует действия по эскалации конфликта. Однако Уоллес отверг эти утверждения.

В свою очередь, Уоллес подчеркнул, что Великобритания поддерживает Украину и не желает обострения конфликта.

Российское Минобороны сообщило, что в ходе разговора Шойгу довел до британского коллеги озабоченность по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением «грязной бомбы».

Также телефонный разговор состоялся у главы российского военного ведомства с его американским коллегой Ллойдом Остином, где темой разговора также стала Украина.

Ранее в этот день Шойгу побеседовал по телефону с главой минобороны Турции Хулуси Акаром по смежной тематике. Российский министр довел до турецкого коллеги озабоченность по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением «грязной бомбы».

В этот же день появилась информация о том, что украинские власти готовят на территории своей страны провокацию, связанную с использованием маломощного ядерного боеприпаса, или с так называемой грязной бомбой. Целью провокации названо желание обвинить РФ в применении оружия массового уничтожения.

Примечательно, что Киев многократно отмечал желание получить ядерное оружие. В середине февраля Зеленский заявил о желании инициировать саммит стран — участниц Будапештского меморандума. Он допустил выход страны из Будапештского соглашения, которое установило неядерный статус государства.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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