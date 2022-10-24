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Банкоматы оказались не готовы принимать новые купюры

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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По стратегии Банка России, новые сторублевые банкноты планировалось запустить в 2022 году, тысячные и пятитысячные купюры — в следующем, а остальные номиналы — каждый последующий год. Однако сейчас только 20% банкоматов готовы к приему новой сторублевки, оценили участники комитета по наличному денежному обращению Ассоциации банков России (АБР).

На рынке спрогнозировали сохранение ключевой в 7,5% в октябре

Это связано с тем, что такая техника поставлялись из-за границы и в основном теми компаниями, которые на фоне санкций ушли с российского рынка, объяснил вице-президент АБР Алексей Войлуков.

По его словам, пока вопрос с платежными устройствами не решится, запускать новые номиналы купюр крайне нерационально и затратно для всех финорганизаций. Так, в ассоциации предложили выпустить весь модельный ряд банкнот сразу, когда закончится техническое переоснащение — то есть не раньше 2024 года.

В активное обращение купюры будут поступать по мере готовности банковской инфраструктуры, подчеркнули в Центробанке. Там добавили: проводить оценку готовности устройств к приему новой банкноты пока преждевременно.

В России используется около 200 тыс. банкоматов, и примерно 60% из них произведены в компаниях NСR и Diebold Nixdorf, которые ушли с российского рынка, сообщил ведущий экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Алексей Федоров.

По его словам, настройка таких устройств под новые купюры либо невозможна, либо будет проводиться по неофициальным каналам. Так, смещение сроков введения в оборот новых банкнот до 2024 года абсолютно оправдано, уверен эксперт.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

От купюр: банкоматы в России не готовы принимать новые сторублевки

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