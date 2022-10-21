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На рынке спрогнозировали сохранения ключевой в 7,5% в октябре

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Сохранение ключевой ставки на уровне 7,5% по итогам октябрьского заседания Центробанка прогнозируют 11 из 13 опрошенных «Известиями» аналитиков из крупнейших российских кредитных организаций.

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Лишь один эксперт — из банка «Русский Стандарт» — ожидает снижения показателя на 0,25 п.п. до 7,25%. В «Ренессанс Кредите» считают равновероятными варианты сохранения ключевой в 7,5% и ее увеличение на 0,25 п.п. до 7,75%.

При установлении ключевой ставки ЦБ ориентируется на динамику инфляции. Совокупность краткосрочных факторов и рисков сместилась в сторону ее ускорения, рассказал директор офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка Евгений Кошелев.

В частности, по его словам, в сфере услуг цены стали расти быстрее, а также завершился сезон сильного позитивного влияния нового урожая на стоимость продуктов питания.

«Кроме этого, остаются повышенными бюджетные риски — в конце года государственные расходы будут расти. Плюс дефицит бюджета в ближайшие годы будет существенным. Банк России неоднократно предупреждал, что при смягчении бюджетной политики монетарная будет жестче», — подчеркнул главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Таким образом может завершиться семимесячный цикл понижения ставки. В феврале регулятор поднял показатель сразу до 20% на фоне начала спецоперации и оттока средств из банков, но затем планомерно его уменьшал.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Прогноз и ныне там: на рынке ожидают сохранения ключевой ставки в 7,5% в октябре

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