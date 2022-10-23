Шойгу обсудил с главой минобороны Франции Лекорню ситуацию на Украине

Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе телефонного разговора обсудил с главой французского военного ведомства Себастьяном Лекорню ситуацию на Украине. Об этом в воскресенье, 23 октября, сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

«Обсуждена ситуация на Украине, которая имеет устойчивую тенденцию к дальнейшей, неконтролируемой эскалации», — говорится в сообщении.

Шойгу довел до французского коллеги обеспокоенность по поводу возможных провокаций со стороны Киева с применением «грязной бомбы». В разговоре министр также указал, что текущая ситуация на Украине имеет устойчивую тенденцию к дальнейшей, неконтролируемой эскалации.

В этот же день российский министр провел телефонные переговоры с главой военного ведомства Турции Хулуси Акаром. На повестке дня была также ситуация вокруг Украины.

Ранее в воскресенье СМИ сообщили, что киевские власти готовят на территории Украины провокацию, связанную с подрывом маломощного ядерного боеприпаса, или так называемой грязной бомбы. Целью провокации является обвинение России в применении оружия массового уничтожения, чтобы запустить во всем мире мощную антироссийскую кампанию и подорвать доверие к Москве.

В случае реализации провокации мировое сообщество крайне жестко отреагирует на инцидент, полагают инициаторы. Москва в этом случае потеряет поддержку ключевых партнеров, а Запад вновь сможет поднять вопрос лишения России статуса постоянного члена СБ ООН.

В середине февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании инициировать саммит стран — участниц Будапештского меморандума. Он допустил выход страны из Будапештского соглашения, которое установило неядерный статус государства.

Комментируя действия Киева по планам обретения ядерного оружия, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что этому необходимо поставить заслон.

Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что РФ не строит свою политику по принципу «эскалация ради деэскалации», а страны НАТО и Киев ведут разговор о возможности ядерной войны. Россия не позволит каким-либо провокациям вывести ее из равновесия, добавил министр.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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