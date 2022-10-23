Pfizer намерен повысить цены на вакцину от COVID-19

Pfizer планирует повысить в США цены на прививки от COVID-19. Сегодня цена за дозу вакцины $30, производитель обещает поднять стоимость в четыре раза. Заплатить за прививку придется около $110–130, передает телеканал «Известия». Подорожание связано с ожидаемым резко низким спросом на вакцину. Продавать препарат Pfizer будет только через дистрибьюторов.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.