В конфликте на территории Украины может быть задействован многонациональный воинский контингент под руководством США. Об этом в субботу, 22 октября, заявил бывший директор ЦРУ и экс-командующий силами Соединенных Штатов и НАТО в Афганистане Дэвид Петреус в интервью французскому изданию Express.

Петреус отметил, что для Североатлантического альянса «красной линией», пересечение которой повлечет за собой более активное вмешательство с его стороны, может стать нападение на одного из членов НАТО.

«США и другие страны могут отреагировать [на действия России. — Ред.] тем или иным образом, но как многонациональная сила под руководством США, а не как сила НАТО», — подчеркнул бывший глава ЦРУ.

В этот же день заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко отметил то, что в случае любого противостояния с НАТО народ России одержит победу. В этот же день он заявил, что объединенные силы НАТО ведут войну против России с целью ликвидировать РФ как суверенное государство. Он указал на то, что война ведется не только на поле боя, но и с российской культурой, традициями, против российской истории.

Также в субботу канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что нельзя допустить того, чтобы конфликт между Россией и Украиной перерос в открытое военное противостояние России и НАТО. Тем не менее он добавил, что Германия продолжает оказывать поддержку Украине и является одной из тех стран, кто вносит наибольший вклад.

До этого, 20 октября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что, продолжая поставлять вооружение на территорию Украины, НАТО приближается к столкновению с Россией.

Специальная операция по защите мирного населения Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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