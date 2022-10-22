Жители Урала смогут увидеть солнечное затмение 25 октября. Солнце будет на закате около 16:00 по местному времени, в этот момент природное явление «будет находиться в пике» и окрасится в ярко-красные тона, передает телеканал «Известия». Луна закроет примерно 84% солнечного диска. Предстоящее солнечное затмение будет видно также в Европе, Северной и Восточной Африке, Западной Азии. Жители восточных регионов России в ноябре смогут наблюдать полное лунное затмение.

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