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В Венгрии посмеялись над жалобой Макрона о разной стоимости газа в США и ЕС

Глава администрации премьера Венгрии Гергей Гуйяш сыронизировал на жалобу Макрона о разной стоимости газа в США и ЕС
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Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda
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Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш 22 октября иронично прокомментировал признание президентом Франции Эммануэлем Макроном того факта, что американский газ в США стоит гораздо дешевле, чем в Европе, напомнив, что представители правительства Венгрии не раз об этом говорили.

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«Мы можем приветствовать заявление [президента Франции] словами «доброе утро!». Мы в прошедшие месяцы много раз говорили, кажется, не осталось такого члена правительства, который бы не сказал, что наша проблема не только в том, что цены очень высоки и с этим надо справляться бытовому сектору венгерской промышленности, но и в том, что мы конкурируем на глобальном мировом рынке с такими предприятиями, которые получают сырье в четыре, пять, шесть раз дешевле, например, в США», — сказал глава администрации премьера на правительственном брифинге.

21 октября Макрон обвинил Вашингтон в двойных стандартах из-за низких цен на газ в США. Со словами критики он выступил на пресс-конференции по итогам саммита Европейского союза (ЕС) в Брюсселе. Он также заявил, что собирается обсудить этот вопрос с американским правительством во время своего визита в США, намеченного на декабрь.

Ранее, 14 октября, премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа проигрывает, отказываясь от российских энергоносителей в пользу американских, поскольку вынуждена переплачивать за них в 5–10 раз. По его словам, Европа должна задать вопросы США о том, кто выигрывает в этой ситуации.

В свою очередь, министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции Брюно Ле Мэр попросил США снизить слишком высокие цены на сжиженный природный газ (СПГ) для Европы. Он заметил, что Франция ждет получения от США более дешевого СПГ на основе долгосрочного подхода.

5 октября глава министерства экономики ФРГ Роберт Хабек обвинил США в завышении цен на газ. По его словам, ЕК должна обсудить данный вопрос с дружественными ФРГ странами. Он считает, что ЕС должен объединить внутренний рынок и организовать обоснованное покупательское поведение стран-членов. Благодаря этому отдельные страны объединения не станут повышать цены на газ на мировом рынке.

Европа столкнулась с ростом цен на энергоносители и продовольствие после введения санкций против России на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса. Решение о проведении спецоперации было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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