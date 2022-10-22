Парламент Черногории отправил в отставку двух прозападных министров

Скупщина (парламент) Черногории 22 октября отправила в отставку министра иностранных дел Ранко Кривокапича и министра обороны Рашко Коневича. Трансляция велась на сайте законодательного собрания.

За снятие глав ведомств с постов после многочасовых дебатов проголосовал 41 из 81 парламентария. Социал-демократическая партия и демократическая партия социалистов, которые являются сторонниками министров, не участвовали в голосовании.

«Мы вас предупреждали, чтобы вы не сотрудничали с Кривокапичем и [президентом Черногории Мило] Джукановичем <…> Этот спектакль случился, потому что вы позволили Коневичу во главе Агентства национальной безопасности поставить агента ЦРУ Саво Кентере, который должен был вас задержать десять дней назад», — сказал глава комитета по безопасности и обороне Милан Кнежевич премьер-министру Черногории Дритану Абазовичу.

Абазович стал инициатором отставки двух министров в техническом мандате. Кривокапич и Коневич возглавляют партию СДП. Ранее они неоднократно вступали в спор с главой правительства по вопросам борьбы с коррупцией, подписания договора с Сербской православной церковью (СПЦ) и официальным Белградом. Бывшие главы ведомств обвиняли Абазовича в контрабанде, связях с преступностью и иностранными спецслужбами.

Ранее, 20 августа, депутаты скупщины Черногории большинством голосов проголосовали за недоверие правительству республики. Абазович продолжает исполнять свои обязанности до избрания нового состава правительства.