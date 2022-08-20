Парламент Черногории вынес вотум недоверия правительству

Депутаты скупщины (парламента) Черногории большинством голосов проголосовали за недоверие правительству республики во главе с Дританом Абазовичем. Трансляция в ночь на субботу, 20 августа, велась на сайте законодательного собрания.

«За недоверие 43-му правительству Черногории проголосовали 50 депутатов, один воздержался», — огласил президиум результаты.

Нынешний премьер-министр Дритан Абазович останется в техническом мандате и продолжит исполнять свои обязанности до избрания нового состава правительства.

Накануне черногорский премьер на заседании скупщины (парламента) по доверию его кабинету министров заявил, что страной 30 лет управляют организованная преступность, наркокартели и контрабандисты сигарет.

Проведение вотума инициировали бывшая правившая Демократическая партия социалистов (ДПС) Мило Джукановича и ее партии-партнеры. Его поддержали 68 из 81 парламентария, так как, по их мнению, кабинет министров Абазовича не выполнил обязательства по приближению к членству Черногории в Евросоюзе (ЕС).

В ответ на вотум недоверия Абазович указал, что реальными причинами его проведения являются подписание Основополагающего договора с Сербской православной церковью (СПЦ), против которого выступал Джуканович, и борьба с близкими к ДПС криминалом и коррупцией, которую он инициировал.