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Премьер Черногории заявил, что страной 30 лет управляет наркомафия

Премьер Черногории Абазович: страной 30 лет управляют преступники, наркокартели и контрабандисты
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Фото: TASS/EPA/BORIS PEJOVIC
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Черногорией 30 лет управляют организованная преступность, наркокартели и контрабандисты сигарет. Об этом 19 августа заявил премьер-министр Дритан Абазович на заседании скупщины (парламента) по доверию его кабинету министров.

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Проведение вотума инициировали бывшая правившая Демократическая партия социалистов (ДПС) Мило Джукановича и ее партии-партнеры. Его поддержали 68 из 81 парламентария, так как, по их мнению, кабинет министров Абазовича не выполнил обязательства по приближению к членству Черногории в Евросоюзе (ЕС).

В ответ на вотум недоверия Абазович указал, что реальными причинами его проведения являются подписание Основополагающего договора с Сербской православной церковью (СПЦ), против которого выступал Джуканович, и борьба с близкими к ДПС криминалом и коррупцией, которую он инициировал.

«Уважаемые граждане Черногории и депутаты, если сегодня и падет правительство Дритана Абазовича, прозвучат факты, которые надо запомнить. Пригодятся вам в предстоящем периоде, чтобы собрать мозаику и увидеть, как организованная преступность, наркокартель и контрабандисты сигарет командуют этим государством 30 лет», — заявил Абазович депутатам на заседании.

18 июля также сообщалось, что члены британского парламента не поддержали вотум недоверия правительству подавшего в отставку премьера страны Бориса Джонсона. Лейбористская партия и другие оппозиционные силы настаивали, что в связи с ситуацией вокруг Джонсона партия тори дискредитировала себя и больше не может руководить страной, а сам глава правительства должен покинуть должность до избрания нового лидера тори.

13 августа заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова Москва рассматривает высылку российского дипломата из Черногории как очередной эпизод развязанной Западом гибридной кампании против России.

27 июня Абазович на «премьерском часе» в парламенте страны предупредил, что Европу ожидает энергетический коллапс, если Россия прекратит поставки газа. Премьер-министр выразил надежду, что этого не произойдет, но отметил, что «серьезные страны, чья экономика базируется на природном газе», рассматривают такой сценарий.

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