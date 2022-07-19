В Британии не смогли вынести вотум недоверия правительству Джонсона

Члены британского парламента не поддержали вотум недоверия правительству подавшего в отставку премьера страны Бориса Джонсона. Об этом 18 июля свидетельствуют данные голосования, трансляция которого велась на сайте британского парламента.

Против проголосовали 349 парламентариев, 238 высказались за. Большинство мест в палате (358 из 650) сейчас принадлежит консерваторам, которых возглавляет Джонсон.

Лейбористская партия и другие оппозиционные силы настаивали, что в связи с ситуацией вокруг Джонсона, партия тори дискредитировала себя и больше не может руководить страной, а сам глава правительства должен покинуть должность до избрания нового лидера тори.

13 июля сообщалось, что Джонсон сам запросил проведение голосования по вотуму доверия правительству. Как отметили источники телеканала Sky News в Лейбористской партии, внося на обсуждение по своей инициативе вопрос доверия правительству, Джонсон, как представитель Консервативной партии, может установить более подходящую для политической силы формулировку для голосования.

Накануне Лейбористская партия запрашивала проведение голосования по вотуму недоверия правительству и премьеру Джонсону. Однако правительство отклонило инициативу, назвав ее нерациональной, так как политик уже заявил о своей отставке с поста премьер-министра.

7 июля Джонсон объявил об уходе с обоих постов. После этого политик заявил, что не будет поддерживать ни одного из кандидатов, так как «не хотел бы подрывать чьи-либо шансы». Также он признался, что думает уйти из политики.

Общественности стало известно, что заместитель главного организатора правящей Консервативной партии в палате общин парламента Великобритании Крис Пинчер был замешан в пьяном дебоше и обвинялся в сексуальных домогательствах. Пинчер был вынужден уйти с занимаемой должности. Свои полномочия после обнародования этой информации сложили более 50 лиц.

Голосование по вопросу избрания нового британского премьера тем временам подходит к решающему этапу. Так, в понедельник стало известно, что экс-глава минфина Великобритании Риши Сунак набрал наибольшее число голосов в третьем туре выборов на пост премьер-министра страны.