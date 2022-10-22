В Москве образовалась очередь за билетами на Щелкунчик

В Москве выдали первые 400 браслетов на покупку билетов на балет «Щелкунчик». Продажа начинается в субботу в 10 утра, когда откроются первые кассы, передает телеканал «Известия». Билеты можно будет купить ещё 23, 29 и 30 октября, а также два дня в ноябре — 5 и 6. Электронные продажи откроются 24 и 31 октября и 7 ноября.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.