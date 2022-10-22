Российский истребитель Су-30СМ сбил самолет ВСУ

Экипаж многоцелевого истребителя Су-30СМ Воздушно-космических сил (ВКС) России в ходе спецоперации по защите населения Донбасса уничтожил самолет украинских боевиков. Кадры выполнения боевой задачи публикует Минобороны России в субботу, 22 октября.

Отмечается, что полеты истребителей ВКС России выполнялись с подвешенными ракетами различного класса. Во время выполнения полетного задания летчики обнаружили воздушную цель и уничтожили самолет ВСУ.

Также экипажи истребителей Су-30СМ отработали патрулирование в заданном районе, прикрытие действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, вертолетов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по военным объектам и технике ВСУ.

2 октября российские истребители Су-25 уничтожили военные объекты и технику ВСУ. После успешных боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава выполнили задачи по обслуживанию самолетов и их подготовке к следующему боевому вылету.

В сентябре Минобороны опубликовало кадры уничтожения бронетехники и позиций украинских боевиков. Пуски ракет выполнялись с малых высот — это одна из особенностей полетов штурмовиков, которая позволяет преодолевать противовоздушную систему обороны и лишает противника возможности отработать по авиационной технике.

Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

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