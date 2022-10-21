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Остаток противотанкового снаряда прилетел в СНТ Зверево в Новой Москве

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Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
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Остаток противотанкового снаряда упал возле жилого дома в СНТ Зверево под Троицком в Новой Москве в пятницу, 21 октября.

По предварительной информации, часть снаряда прилетела с полигона Алабино, который находится в 4 км оттуда.

Служебный ход: боевая подготовка мобилизованных будет идти днем и ночью
Тем временем российские Воздушно-космические силы уничтожили значительное количество наемников в Запорожье

Никто не пострадал, хозяина участка в этот момент не было дома.

Повреждения получил только автомобиль, припаркованный на участке, — у него появились вмятины на кузове и разбито лобовое стекло.

Ранее, 7 октября сообщалось, что в Московской области на полигоне Алабино Западного военного округа призванные из запаса во время частичной мобилизации граждане отрабатывают занятия по огневой подготовке, а также учатся водить танки и боевые машины пехоты. Кроме того, личный состав на практике оттачивает навыки ведения огня из автомата Калашникова, ручного пулемета Калашникова, гранатометов РПГ-7В, а также штатного вооружения боевых машин. Также мобилизованные совершенствуют навыки в метании гранат.

17 октября сообщалось, что в Московской области частичная мобилизация завершена.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. Указ подписал президент России Владимир Путин. Российский лидер отметил, что решение принято в том числе для защиты суверенитета и территориальной целостности страны.

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