Опрос показал нежелание более половины британцев возвращения Бориса Джонсона

Более половины жителей Великобритании не желают вновь видеть у власти бывшего премьер-министра страны Бориса Джонсона. Об этом говорят данные опроса, проведенного компанией YouGovт в пятницу, 21 октября.

На вопрос: «Будете ли вы счастливы, если Борис Джонсон вновь займет пост главы британского правительства?» 52% британцев ответили отрицательно. Из них 43% заявили, что относятся к идее крайне отрицательно.

В поддержку Джонсона выступили только 27% опрошенных жителей страны.

Также данные опроса показали, что 71% респондентов считают, что Джонсон «умышленно лгал о нарушении антиковидных правил во время пандемии», 15% выразили противоположное мнение.

Сообщается, что опрос проводился среди 3429 британцев.

Ранее в пятницу заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Игорь Ковалев оценил шансы Джонсона снова стать премьером. Ковалев отметил, что Джонсон вряд ли вернет себе должность, поскольку, по его мнению, не пройдет голосование депутатов палаты общин.

В этот же день глава министерства обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что скорее всего, поддержит кандидатуру Джонсона на пост премьера.

Накануне, 20 октября, Лиз Трасс объявила об уходе с поста премьера Великобритании. По словам политика, выборы нового премьер-министра состоятся на следующей неделе. До тех пор она будет исполняющей обязанности главы правительства. Трасс занимала должность всего 44 дня. Ее пребывание на посту премьер-министра стало самым коротким в истории Великобритании.

В тот же день газета The Times допустила участие Джонсона в борьбе за пост главы правительства. Отмечается, что экс-премьер никогда не скрывал желания вернуться на должность главы правительства.