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Министр обороны Британии Уоллес отказался от выдвижения в премьеры

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Фото: REUTERS/Toby Melville
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Глава министерства обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на пост премьер-министра страны. Слова Уоллеса приводит The Guardian в пятницу, 21 октября.

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«Что касается меня, я чувствую, что могу принести наибольшую пользу в обеспечении безопасности людей, будучи министром обороны. Это работа, которую я выполнял и которую я намерен продолжать выполнять. Поэтому на этот раз я не собираюсь баллотироваться на пост премьер-министра», — заявил Уоллес.

Министр также отметил, что, скорее всего, поддержит кандидатуру бывшего премьер-министра Бориса Джонсона на этот пост.

Ранее в этот день британские букмекеры назвали Джонсона одним из фаворитов на пост премьера. Лидирующие же позиции в гонке за пост премьера по-прежнему занимает экс-глава министерства финансов Риши Сунак. На третьем месте — лидер палаты общин Пенни Мордонт.

Накануне газета The Times допустила участие экс-премьера Джонсона в борьбе за пост главы правительства после отставки нынешнего премьер-министра Лиз Трасс. Отмечалось, что Джонсон никогда не скрывал желания вернуться на должность главы правительства.

В свою очередь, российский сенатор Алексей Пушков указал на странность возможного возвращения Джонсона на должность. Пушков добавил, что это означало бы обесценивание должности премьер-министра, понятия лидерства как такового и превращение должности в функцию «политического декорума». Он также напомнил, что к лидерству в стране Трасс пришла за счет пустой демагогии.

Лиз Трасс объявила об уходе с поста премьера Великобритании 20 октября. По словам политика, выборы нового премьер-министра состоятся на следующей неделе. До тех пор она будет исполняющей обязанности главы правительства. Трасс занимала должность всего 44 дня. Ее пребывание на посту премьер-министра стало самым коротким в истории Великобритании.

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