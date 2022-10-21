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За две декады октября в Москве выявили 648 пьяных водителей

В ВШЭ оценили шансы Джонсона снова стать премьером Британии

Эксперт ВШЭ Ковалев: Джонсон вряд ли снова станет премьер-министром Великобритании
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Фото: Global Look Press/Martyn Wheatley
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Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вряд ли вернет себе должность. Об этом 21 октября заявил первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Игорь Ковалев в пресс-центре МИЦ «Известия».

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«Вряд ли Борис Джонсон [станет премьером], тогда сразу возникает вопрос — а зачем всё начинали, зачем выгоняли? По моим оценкам, он не пройдет голосование депутатов палаты общин, потому что тогда они лишаются всяких перспектив на какую-то политическую карьеру, а все они люди амбициозные», — сказал он в рамках круглого стола на тему «Антирекорд Лиз Трасс: что ждет Великобританию?».

Также Ковалев отметил, что не ожидает каких-то позитивных моментов в Великобритании в целом.

«Кризис системный будет только усугубляться. Кризис комплексный, не только экономический, политический, еще и внешнеполитический. По всем фронтам, мне кажется, эти проблемы будут только нарастать», — сказал он.

Лиз Трасс объявила об уходе с поста премьера Великобритании 20 октября. По словам политика, выборы нового премьер-министра состоятся на следующей неделе. До тех пор она будет исполняющей обязанности главы правительства. Трасс занимала должность всего 44 дня. Ее пребывание на посту премьер-министра стало самым коротким в истории Великобритании.

В тот же день газета The Times допустила участие Джонсона в борьбе за пост главы правительства. Отмечается, что экс-премьер никогда не скрывал желания вернуться на должность главы правительства.

Глава комитета Консервативной партии в парламенте Грэм Брэди разъяснил процедуру выборов нового главы кабинета. Для участия в них необходимо заручиться поддержкой как минимум 100 депутатов-консерваторов. Если такой кандидат будет только один, то он автоматически возглавит правительство 24 октября. Если их будет несколько, то выборы с участием всех членов Консервативной партии состоятся 28 октября.

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