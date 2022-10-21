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Неизвестный забросал бутылками с краской консульство РФ в Лейпциге

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Фото: Яндекс
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Неизвестный кинул несколько бутылок с желтой и синей краской в здание генерального консульства России в германском Лейпциге, а также на тротуар перед зданием. Об этом говорится в сообщении, распространенном полицией региона в пятницу, 21 октября.

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«Поскольку в настоящее время нельзя исключать политической подоплеки, расследование на себя взял Полицейский центр противодействия экстремизму и терроризму (PTAZ)», — отмечается в сообщении.

Отмечается, что в результате происшествия нанесен ущерб внешней стене и воротам генконсульства. Инцидент произошел 20 октября поздно вечером.

По имеющимся у полиции данным, преступник уехал на велосипеде. Полицейские ищут свидетелей.

11 октября сообщалось, что неизвестные забросали здание посольства России в Берлине баллонами и бутылками с краской, попав по воротам и перилам здания. В результате инцидента никто не пострадал. Сотрудники посольства уже удалили водорастворимую краску. Правоохранительные органы приступили к расследованию произошедшего.

Ранее, 8 октября, полиция задержала сорокалетнего мужчину, бросавшего петарды во двор посольства РФ в Кишиневе.

На требования сотрудников полиции мужчина никак не реагировал, вскоре он был задержан на 72 часа. Ему были предъявлены обвинения в хулиганстве.

20 сентября председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на посольство России в Канаде. За день до этого неустановленное лицо бросило бутылку с зажигательной смесью на территорию представительства. Как сообщил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Канаде Олег Степанов, по счастливой случайности обошлось без жертв, имущество посольства также не пострадало.

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