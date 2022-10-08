В Кишеневе арестовали бросавшего петарды во двор посольства РФ мужчину

В Кишиневе полиция задержала сорокалетнего мужчину, бросавшего петарды во двор посольства РФ накануне. Более того, задержанный разрисовал краской ворота диппредставительства, сообщает телеканал «ТВ-8» 8 октября.

По кадрам, показанным телеканалом, видно, что сначала мужчина оставил нецензурную надпись на воротах, после чего забрался на забор, ограждающий посольство, и начал выкрикивать антироссийские лозунги.

На требования сотрудников полиции мужчина никак не реагировал, вскоре он был задержан на 72 часа. Сейчас ему предъявлены обвинения в хулиганстве.

20 сентября председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на посольство России в Канаде. За день до этого неустановленное лицо бросило бутылку с зажигательной смесью на территорию представительства. Как сообщил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Канаде Олег Степанов, по счастливой случайности обошлось без жертв, имущество посольства также не пострадало.