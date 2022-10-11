Здание посольства России в Берлине забросали бутылками с краской

Неизвестные забросали здание посольства России в Берлине баллонами и бутылками с краской. Об этом немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) сообщает во вторник, 11 октября.

По данным полиции, накануне поздно вечером несколько человек забросали российское диппредставительство посольство бутылками и баллонами с красной краской, попав по воротам и перилам здания, передает НСН.

В результате инцидента никто не пострадал, пишет Pravda.Ru.

Сотрудники посольства уже удалили водорастворимую краску, пишет REGNUM. Правоохранительные органы приступили к расследованию произошедшего.

Ранее, 8 октября, полиция задержала сорокалетнего мужчину, бросавшего петарды во двор посольства РФ в Кишиневе.

На требования сотрудников полиции мужчина никак не реагировал, вскоре он был задержан на 72 часа. Ему были предъявлены обвинения в хулиганстве.

20 сентября председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на посольство России в Канаде. За день до этого неустановленное лицо бросило бутылку с зажигательной смесью на территорию представительства. Как сообщил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Канаде Олег Степанов, по счастливой случайности обошлось без жертв, имущество посольства также не пострадало.