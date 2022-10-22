Нутрициолог рассказал о риске набрать лишние килограммы осенью

Для того, чтобы не нарушить липидный обмен в организме, что создает риск ожирения и заболеваний сосудов, необходимо выбирать продукты с полезными жирами, добавить в рацион клетчатку, а также снизить потребление сахара. Такие рекомендации по рациону дал врач —спортивный диетолог и нутрициолог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Антон Брыкин в беседе с «Известиями» 22 октября.

«С наступлением холодов многие интуитивно переходят на более жирную пищу. С точки зрения физиологии это логично: жиры дают клеткам энергию, обеспечивают термозащиту организма. Однако увлечение фастфудом, несбалансированный рацион и переедание увеличивают концентрацию жироподобных веществ в организме. Всё это создает риск ожирения и атеросклероза — заболевания сосудов, которое нарушает ток крови и в итоге провоцирует ишемическую болезнь сердца, инфаркт, инсульт», — предупредил эксперт.

Он отметил, что коррекция питания — один ключевых способов поддерживать липидный обмен в норме. Полностью исключать жиры из рациона нельзя, они необходимы для нормальной работы организма, но нужно выбрать правильные продукты.

«Рекомендуется ограничить потребление насыщенных жиров и трансжиров. Первые содержатся в красном мясе, молочных продуктах, пальмовом и кокосовом маслах, вторые — в полуфабрикатах и фастфуде. Отдайте предпочтение морской рыбе, авокадо, свежим орехам, которые богаты семействами жиров Омега: они предотвращают образование холестериновых бляшек», — сказал врач.

Брыкин посоветовал добавить в рацион клетчатку: в кишечнике она смешивается с водой и образует подобие губки, к которой прикрепляются жиры, что замедляет их всасывание. При этом нерастворимая клетчатка из зелени и кожуры плодов улучшает отток желчи, что также влияет на уровень холестерина в крови. Богаты клетчаткой такие продукты, как морковь, фасоль, чечевица, горох, сушеные грибы, перловая, гречневая и овсяная крупы, яблоки, миндаль, а также другие овощи, фрукты и ягоды.

Также для нормализации липидного обмена необходимо ограничить употребление сладостей, сладких прохладительных напитков и некоторых фруктов: сахар и фруктоза способны повышать уровень триглицеридов — жиров, которые насыщают клетки энергией. Из источников сладкого вкуса нутрициолог рекомендует яблоки, груши, персики, нектарины, а вместо рафинированного сахара использовать сахарозаменители — стевию, сукралозу, эритрит.

«Широко известна опасность «плохого» холестерина, однако в крови циркулирует еще один вид жиров — триглицериды. В норме организм запасает эти вещества в жировой ткани и расходует их в перерывах между приемами пищи как источник энергии. Чтобы грамотно выстроить рацион, целесообразно сначала проверить липидный обмен в организме, сдав в комплексе анализы на холестерин и триглицериды», — заключил специалист.

Накануне к.м.н., врач-эндокринолог Группы компаний ОМС Ольга Нечаева рассказала, что лишний вес может осложнять течение множества заболеваний, а в некоторых случаях и провоцировать их. Так, по ее словам, ожирение считается одной из причин развития диабета 2-го типа.