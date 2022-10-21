Аналитик объяснил причины отсутствия согласованных в ЕС мер по энергетике

Страны Евросоюза (ЕС) не смогли утвердить предложенный Еврокомиссией (ЕК) новый пакет мер поддержки энергетики, включающий сдерживание цен на энергоносители, потому что сделать это крайне сложно, рассказал «Известиям» 21 октября ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Ранее в этот день Reuters сообщило, что лидеры ЕС завершили очередные дебаты о борьбе с энергетическим кризисом, не утвердив рассматриваемые меры.

«Они не могут согласовать пакет поддержки энергетики, по некому сдерживанию цен по причине того, что сделать это крайне сложно», — сказал Юшков.

Он уточнил, что в рамках борьбы с энергокризисом в ЕС изучаются два варианта. Первый — попытка диктовать поставщикам, какой будет стоимость ресурсов.

«Но здесь для Европы сложность в том, что нужно договариваться с поставщиками. И у них возникают вопросы, могут ли европейцы шантажировать всех или хотя бы часть поставщиков. <…> И это страшно только для тех поставщиков, которым некуда больше поставлять на другие рынки газ», — объяснил эксперт.

Аналитик подчеркнул, что Россия по политическим мотивам не будет соглашаться с установлением потолка цен на энергоносители, и «Газпром» будет трактовать такое ограничения цены как нарушение условий контракта.

Он напомнил, что ранее европейцы настояли на изменение долгосрочных контрактов — у кого была привязка к стоимости нефти, тех заставили переписать контракты, чтобы была привязка к спотовому рынку. Однако теперь на спотовом рынке наблюдаются высокие цены.

Юшков предположил, что, возможно, какая-нибудь страна могла бы пойти на условия по ограничению стоимости, но сложно представить, какая именно. При этом он отметил сложное положение Азербайджана.

«Страна поставляет в Европу 10 млрд куб. м. Если европейцы не будут брать эти объемы, то газ поставлять Азербайджану некуда, потому что СПГ заводов у него нет. Но это небольшие объемы и, наоборот, европейцы не так давно ездили в Азербайджан и договаривались о перспективах увеличения вдвое поставок. Если они сейчас будут шантажировать, то планы нарастить закупки у Азербайджана встанут под вопросом», — рассказал он.

Говоря об Алжире и Норвегии, поставляющих газ в Европу трубопроводным способом, он уточнил, что у этих стран есть заводы по сжижению газа. Если в ЕС попытаются ввести потолок цен для этих поставщиков, то они постараются максимизировать сжижение газа, минимизировав экспорт газопроводами, предположил аналитик.

«Попытаться установить потолок цен на СПГ поставщиков было бы авантюрным решением. Потому что у поставщиков СПГ всегда есть выбор, куда отправить — на европейский рынок или на азиатский. В Европу приходит очень много СПГ именно потому что там самые высоки цены в мире. Если эта цена будет ниже, чем на азиатских рынках, то газовозы просто развернутся и уйдут в Азию, европейцы столкнутся с колоссальным дефицитом», — объяснил Юшков, уточнив что это будет ударом по энергетике ЕС.

По его мнению, другой способ по сдерживанию роста цен — субсидирование, в результате которого конечный потребитель платил бы только часть стоимости, а остальное оплачивало бы государство. Но в таком случае вопрос — насколько хватит у европейцев денег. Если они решат напечатать дополнительные объемы средств, то это разгонит инфляцию в ЕС, подчеркнул он.

В результате сделать ничего невозможно, коме как принять решение о нормативном принудительном сокращении объемов потребления, отметил аналитик. Однако, сокращение и так происходит: в Европе закрываются промышленные предприятия на фоне подорожания энергии. Ускоренное уменьшение потребления ударит по экономике, добавил эксперт.

«Поэтому и не могут договориться (утвердить меры поддержки энергетики — Ред.), в связи с тем, что все знают, что обсуждаемые меры не сработают либо они нанесут колоссальный экономический ущерб самим европейцам», — заключил Юшков.

18 октября газета Financial Times написала, что министр энергетики Катара Саад аль-Кааби и глава государственной газовой компании QatarEnergy спрогнозировал в Европе усугубление энергокризиса из-за истощения существующих запасов газа в 2023 году.

В середине апреля президент России Владимир Путин отметил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с российской стороной и от части российских энергоносителей нанес удар по экономике государств, где теперь поднимаются цены, инфляция зашкаливает.