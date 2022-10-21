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Причиной пожара на складе в Ногинске стало нарушение правил безопасности

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Причиной пожара на складе «Ногинск – Технопарк» стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ. Об этом в пятницу, 21 октября, сообщили в экстренных службах.

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«По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ», — сказал ТАСС представитель экстренных служб.

Он уточнил, что очаг возгорания находился у западной стены, где хранился утеплитель, позже огонь перекинулся на крышу здания. Территория, где произошел пожар, принадлежит компании «Ресурс». Склад там возведен незаконно.

«Складское помещение, где произошел пожар, в эксплуатацию введено не было. Установлено, что отсутствует разрешение на его строительство, также не были уведомлены о его возведении органы государственного строительного надзора», — добавил представитель экстренных служб.

Уточняется, что системами противопожарной защиты склад оборудован не был.

Инцидент произошел ранее 21 октября на складе в подмосковном Ногинске на 58-м км Горьковского шоссе. К месту возгорания были направлены оперативная группа регионального ГУ МЧС России и мобильная лаборатория для замера предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе.

Полностью огонь был потушен в 12:48. Пострадавших в результате пожара нет. В ликвидации пожара было задействовано более 80 человек и 27 единиц техники.

В региональном ГУ МЧС России подтвердили полную ликвидацию пожара.

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