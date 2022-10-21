К тушению пожара на складе в Ногинске привлекли более 80 человек и 27 единиц техники
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- К тушению пожара на складе в Ногинске привлекли более 80 человек и 27 единиц техники
К тушению пожара на складе «Ногинск – Технопарк» в Подмосковье привлечено более 80 человек и 27 единиц техники. Принимаются все меры, чтобы не допустить дальнейшего распространения огня на соседние здания, сообщили в пресс-службе МЧС России.
В ведомстве также отметили, что к месту пожара направлена оперативная группа ГУ МЧС России по Московской области и мобильная лаборатория для замера предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе, передает ТАСС.
О пожаре на складе в подмосковном Ногинске на 58-м км Горьковского шоссе стало известно утром 21 октября. Как уточнялось, площадь возгорания составила почти 5 тыс. кв. м.
14 октября произошел пожар на складе с пластиковой продукцией в Екатеринбурге. Его площадь составила 4000 кв. м. Под воздействием высокой температуры произошло обрушение кровли. По словам пожарных, тушение осложнялось сильным дымом. Спустя несколько часов пожар был локализован.