Пожар на складе «Ногинск –Технопарк» в Подмосковье потушен

Пожарные полностью ликвидировали пожар на складе «Ногинск – Технопарк» в подмосковном Ногинске. Об этом в пятницу, 21 октября, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС России.

Изначально в ведомстве сообщали, что площадь возгорания составляет 4,8 тыс. кв. м, однако затем скорректировали цифру до 2 тыс. кв. м. На этой площади пожар удалось локализовать.

Полностью огонь был потушен в 12:48. Пострадавших в результате пожара нет, пишет НСН. В ликвидации пожара было задействовано более 80 человек и 27 единиц техники.

Инцидент произошел ранее 21 октября на складе в подмосковном Ногинске на 58-м км Горьковского шоссе, отмечает телеканал «Звезда».

К месту возгорания были направлены оперативная группа регионального ГУ МЧС России и мобильная лаборатория для замера предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе, отмечает телеканал «360».