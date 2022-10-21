В Подмосковье локализовали пожар на складе на площади 2000 кв. м

Пожар на складе в подмосковном Ногинске локализован на площади 2000 кв. м. Об этом 21 октября сообщила пресс-служба МЧС.

«По уточненным данным, после проведения разведки установлено, что площадь пожара составляет 2000 кв. м. Пожар локализован в 10:27. Пострадавших и угрозы распространения нет», — говорится в сообщении.

В настоящее время проводится поливка и разбор конструкций.

К тушению пожара на складе «Ногинск – Технопарк» в Подмосковье было привлечено более 80 человек и 27 единиц техники. К месту возгорания были направлены оперативная группа ГУ МЧС России по Московской области и мобильная лаборатория для замера предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе.

О пожаре на складе в подмосковном Ногинске на 58-м км Горьковского шоссе стало известно утром 21 октября. Как уточнялось, площадь возгорания составила почти 5 тыс. кв. м.

14 октября произошел пожар на складе с пластиковой продукцией в Екатеринбурге. Его площадь составила 4000 кв. м. Под воздействием высокой температуры произошло обрушение кровли. По словам пожарных, тушение осложнялось сильным дымом. Спустя несколько часов пожар был локализован.