Песков заявил об отсутствии обсуждения вопроса о призыве женщин в армию

Никаких обсуждений о возможности призыва в армию женщин не было. Об этом заявил журналистам на брифинге 21 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа предложил призывать в армию женщин, как это делают в Израиле, пишет «Газета.Ru».

«Никаких обсуждений на этот счет не было», — заверил Песков.

Кроме того, пресс-секретарь главы государства сообщил, что в Кремле не обсуждали и вопрос возвращения двухлетнего срока службы в армии.

Согласно действующему законодательству, в России призыву на срочную военную службу подлежат мужчины в возрасте от 18 до 27 лет. Срок службы составляет 12 месяцев.

Кроме того, с 21 сентября в стране был объявлена частичная мобилизация. На саммите в Астане президент России Владимир Путин объяснил ее необходимость тем, что держать линию соприкосновения в 1100 км только контрактниками невозможно, однако заверил, что все мобилизационные мероприятия завершатся до конца октября.

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