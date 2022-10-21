Песков заявил об отсутствии планов увеличивать срок службы в армии до 2 лет

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга 21 октября заявил, что в Кремле не обсуждали вопрос возвращения двухлетнего срока службы в армии.

«Никакой позиции у Кремля по этому поводу нет, эта тема не обсуждалась. Конечно, здесь главное — это мнение Министерства обороны», — подчеркнул он.

Аналогичный ответ Песков дал и на вопрос о том, обсуждалась ли возможность призыва женщин на срочную службу.

Накануне первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров допустил возможность обсуждения увеличения срока службы в армии до двух лет.

«До 1993 года мы служили сначала в Советской армии, потом в Российской, были два года — сухопутные, три года — на флоте. Это была нормальная практика. (...) В советское время первый год — учеба, подготовка, а второй год — это был уже полноценный боец», — объяснил он в беседе с «РИА Новости».

В тот же день депутат Госдумы Алексей Чепа в разговоре с URA.RU поддержал инициативу Джабарова и добавил, что в России по аналогии с Израилем могли бы начать призывать женщин в армию.

Согласно действующему законодательству, в России призыву на срочную военную службу подлежат мужчины в возрасте от 18 до 27 лет. Срок службы составляет 12 месяцев. 30 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве на срочную службу, в ходе которого служить отправятся 120 тыс. человек.

Кроме того, 21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация. Российский лидер отмечал, что решение было принято для защиты суверенитета и территориальной целостности страны. В общей сложности будут призваны 300 тыс. человек. Ряд регионов России уже заявил о выполнении мобилизационного задания.