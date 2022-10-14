Минобороны исключило призыв женщин в рамках частичной мобилизации

В Минобороны России 14 октября заявили, что призыв женщин в рамках частичной мобилизации не осуществляется и не планируется.

В военном ведомстве подчеркнули, что женщины вне зависимости от их семейного положения, наличия детей и других обстоятельств мобилизации не подлежат.

Ранее в этот же день президент России Владимир Путин объяснил необходимость мобилизации тем, что держать линию соприкосновения в 1100 км только контрактниками невозможно.

Также он добавил, что на текущий момент мобилизованы 222 тыс. человек, в ближайшие две недели все мобилизационные мероприятия будут завершены.

10 октября Путин признал, что при проведении частичной мобилизации наблюдается «достаточно бестолковщины». По его словам, если бы мобилизацию не объявили, то не увидели бы имевшихся проблем.

Частичная мобилизация объявлена в России с 21 сентября.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».