В Британии рассказали подробности ухода Трасс в отставку
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс перед уходом в отставку писала сообщения друзьям в 4 утра. Об этом 20 октября рассказала Daily Mail.
По словам ее близких, Трасс была напугана происходящими событиями на этой неделе. Вечером 21 октября ей пришлось выслушивать крики от однопартийцев на заседании парламента.
«На следующее утро сообщения снова начали приходить, и ее настроение изменилось. Писать сообщения людям в 4 утра — плохой знак, и к тому моменту она, кажется, уже поняла, что, вероятно, всё кончено», — рассказал ее друг.
Лиз Трасс объявила об уходе с поста премьера Великобритании 20 октября. По словам политика, выборы нового премьер-министра состоятся на следующей неделе. До тех пор она будет исполняющей обязанности главы правительства.
Трасс занимала должность всего 44 дня. Ее пребывание на посту премьер-министра стало самым коротким в истории Великобритании.
Глава комитета Консервативной партии в парламенте Грэм Брэди разъяснил процедуру выборов нового главы кабинета. Для участия в них необходимо заручиться поддержкой как минимум 100 депутатов-консерваторов. Если такой кандидат будет только один, то он автоматически возглавит правительство 24 октября. Если их будет несколько, то выборы с участием всех членов Консервативной партии состоятся 28 октября.
В тот же день газета Times допустила участие экс-премьера Бориса Джонсона в борьбе за пост главы правительства. Отмечается, что Джонсон никогда не скрывал желания вернуться на должность главы правительства.