Реклама
Прямой эфир
Туризм
Посол Индонезии допустил возобновление прямых рейсов из Москвы на Бали
Происшествия
В Ногинске загорелся склад на площади почти 5 тыс. кв. м
Мир
Индонезия обсудит с Россией внедрение платежной системы «Мир»
Мир
Медведев пригласил Маска на День Победы в Москву
Происшествия
Среди погибших при обстреле переправы в Херсоне были сотрудники телеканала «Таврия»
Общество
Метеостанции зафиксировали первый снег в Подмосковье
Мир
В Индонезии выразили готовность организовать встречу Путина и Байдена на саммите G20
Общество
В ДНР заявили о более 230 находящихся в украинском плену военнослужащих
Мир
На Украине сообщили о взрывах в Запорожье и воздушной тревоге в областях
Экономика
Орбан заявил о нераспространении потолка цен на газ на Венгрию
Мир
Сотрудник РАН Гудев высказался о намерении США изменить политику в Арктике
Армия
В Херсонской области сообщили об отражении атак ВСУ по линии обороны

В Британии рассказали подробности ухода Трасс в отставку

Daily Mail: Трасс перед уходом в отставку писала сообщения друзьям в 4 утра
0
Фото: REUTERS/Henry Nicholls
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс перед уходом в отставку писала сообщения друзьям в 4 утра. Об этом 20 октября рассказала Daily Mail.

Нежелезная леди: Британия в третий раз ищет премьера
Трасс подала в отставку, Лондон выберет нового главу правительства до конца октября

По словам ее близких, Трасс была напугана происходящими событиями на этой неделе. Вечером 21 октября ей пришлось выслушивать крики от однопартийцев на заседании парламента.

«На следующее утро сообщения снова начали приходить, и ее настроение изменилось. Писать сообщения людям в 4 утра — плохой знак, и к тому моменту она, кажется, уже поняла, что, вероятно, всё кончено», — рассказал ее друг.

Лиз Трасс объявила об уходе с поста премьера Великобритании 20 октября. По словам политика, выборы нового премьер-министра состоятся на следующей неделе. До тех пор она будет исполняющей обязанности главы правительства.

Трасс занимала должность всего 44 дня. Ее пребывание на посту премьер-министра стало самым коротким в истории Великобритании.

Глава комитета Консервативной партии в парламенте Грэм Брэди разъяснил процедуру выборов нового главы кабинета. Для участия в них необходимо заручиться поддержкой как минимум 100 депутатов-консерваторов. Если такой кандидат будет только один, то он автоматически возглавит правительство 24 октября. Если их будет несколько, то выборы с участием всех членов Консервативной партии состоятся 28 октября.

В тот же день газета Times допустила участие экс-премьера Бориса Джонсона в борьбе за пост главы правительства. Отмечается, что Джонсон никогда не скрывал желания вернуться на должность главы правительства.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022