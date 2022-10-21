В ДНР заявили о более 230 находящихся в украинском плену военнослужащих
Более 230 военнослужащих Донецкой Народной Республики (ДНР) находятся в плену на территории Украины. Об этом сообщила журналистам 21 октября омбудсмен ДНР Дарья Морозова.
«На данный момент у нас в списке находятся 233 человека, которые <...> содержатся на территории Украины», — сказала она.
Омбудсмен добавила, что эти военнослужащие оказались в плену после начала спецоперации.
Накануне уполномоченный по правам человека в Луганской Народной Республике Виктория Сердюкова рассказала о пытках военнопленных боевиками Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Совет по правам человека ООН 18 октября признал факты совершения украинскими военными преступлений против российских военнопленных. Всего говорится о двух таких фактах со стороны солдат и офицеров ВСУ.
17 октября состоялся обмен пленными с Украиной, который проходил в формате «110 на 110». Киев получил 108 женщин-военнослужащих, двое отказались возвращаться и остались в России.
24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.
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