Омбудсмен ЛНР рассказала о пытках военнопленных боевиками ВСУ
Попавших в украинский плен военных из Луганской Народной Республики (ЛНР) пытали. Об этом 20 октября заявила уполномоченный по правам человека в республике Виктория Сердюкова.
«Применялись пытки, моральное и физическое давление, уничтожены документы, в том числе и паспорта. Состояние здоровья у многих неудовлетворительное. Есть и более тяжелые случаи: отсутствие глаза и ранения в результате пыток», — отметила она.
Сейчас луганские военные находятся в одном из медучреждений ЛНР. Врачи оказывают им психологическую и медицинскую помощь.
Накануне Сердюкова рассказала, что украинская сторона вернула пленных военнослужащих ЛНР голодными и обезвоженными. По ее словам, украинская сторона нарушает положения Женевской конвенции, устанавливающие правила обращения с военнопленными.
Россиян освободили в рамках обмена пленными с Украиной, который проходил в формате «110 на 110». Киев получил 108 женщин-военнослужащих, еще двое отказались возвращаться и остались в РФ.
24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.
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