Реклама
Прямой эфир
Мир
Посол Антонов призвал США отказаться от безответственной ядерной риторики
Происшествия
Губернатор Белгородской области сообщил о пострадавшем от дрона ребенке
Мир
Премьер Израиля и глава украинского МИДа обсудили ситуацию на Украине
Спорт
Роналду отказался выходить на замену в матче с «Тоттенхэмом» и покинул стадион
Мир
В Белом доме заявили о возможности применения новых санкций против РФ и Ирана
Мир
В США заявили о вероятной нехватке газа зимой на северо-востоке страны
Мир
Байден обеспокоился судьбой Украины в случае победы республиканцев в США
Общество
Президент РФ поручил провести диспансеризацию детей в ДНР и ЛНР
Мир
В Великобритании огласили процедуру голосования для избрания нового премьера
Мир
Конгрессмены США намерены ускоренно одобрить выделение до $50 млрд для Украины
Мир
Замгенсека НАТО назвал возобновление сотрудничества с Россией возможным
Мир
Зеленский ввел санкции против Тодоренко, Повалий, Лорак и Седоковой
Сюжет:

Омбудсмен ЛНР рассказала о пытках военнопленных боевиками ВСУ

0
Фото: t.me/millnr
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Попавших в украинский плен военных из Луганской Народной Республики (ЛНР) пытали. Об этом 20 октября заявила уполномоченный по правам человека в республике Виктория Сердюкова.

«Применялись пытки, моральное и физическое давление, уничтожены документы, в том числе и паспорта. Состояние здоровья у многих неудовлетворительное. Есть и более тяжелые случаи: отсутствие глаза и ранения в результате пыток», — отметила она.

Режимный субъект: что означает введение военного положения
И почему в одних регионах управление фактически перейдет к силовикам, а в других почти ничего не изменится

Сейчас луганские военные находятся в одном из медучреждений ЛНР. Врачи оказывают им психологическую и медицинскую помощь.

Накануне Сердюкова рассказала, что украинская сторона вернула пленных военнослужащих ЛНР голодными и обезвоженными. По ее словам, украинская сторона нарушает положения Женевской конвенции, устанавливающие правила обращения с военнопленными.

Россиян освободили в рамках обмена пленными с Украиной, который проходил в формате «110 на 110». Киев получил 108 женщин-военнослужащих, еще двое отказались возвращаться и остались в РФ.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022