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Из Сирии вернулись 38 российских детей при содействии омбудсмена Львовой-Беловой

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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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На родину из Сирии вернулись 38 российских детей при содействии уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, которая 19-20 октября находилась с рабочим визитом в республике. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу, 21 октября.

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«Самолет ВКС России с российскими детьми прибыл на подмосковный аэродром «Чкаловский» в ночь на 21 октября. На родину вернулись 38 детей в возрасте от 4 до 14 лет, среди них 15 девочек и 23 мальчика», — говорится в заявлении.

С аэродрома детей доставили в один из федеральных медицинских центров, откуда после полного обследования их передадут родственникам. Отмечается, что специалисты ведомства помогут с оформлением всех необходимых документов, а детские омбудсмены на местах будут оказывать этим детям и их семьям поддержку.

В Сирии Львова-Белова провела ряд рабочих встреч и переговоров, посвященных вывозу российских детей, находящихся в лагерях беженцев и приютах на территории Сирии, в том числе в Заевфратье. На 136 российских детей, статус которых установлен и родственные связи подтверждены, подготовлены документы.

Работа по возвращению российских детей из зон военных конфликтов началась в 2018 году по поручению президента России Владимира Путина. За это время из Сирии и Ирака репатриированы 382 ребенка (из Ирака – 124, из Сирии – 258), все они находятся в семьях родственников и проживают в более чем 20 регионах России.

В настоящее время в аппарате детского омбудсмена находится еще более 1 тыс. заявлений от родственников, которые были разлучены со своими внуками, племянниками и детьми, оказавшимися на территории Сирии и Ирака.

Ранее самолет с десятью российскими детьми из Сирии приземлился на аэродроме Чкаловский в Подмосковье 15 апреля. В полете детей сопровождали врачи, психологи и представители детского омбудсмена. До этого, 24 февраля, самолет с 14 российскими детьми, вывезенными из лагерей Сирии и приюта Дамаска, привез их домой.

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