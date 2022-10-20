КГБ Белоруссии задержал украинского шпиона и завербованных им граждан страны

Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии задержал украинского шпиона, а также завербованных им белорусских граждан. Об этом заявил председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель в четверг, 20 октября.

«Задержаны резидент — гражданин Украины, а также двое наших граждан, которые ступили на путь предательства и работали в интересах иностранного государства», — сообщил Тертель журналистам.

Он также сообщил о задержании бывшего белорусского военнослужащего — подполковника, который работал на Службу безопасности Украины (СБУ).

Глава КГБ добавил, что Белоруссия на данный момент наблюдает усиление разведывательной деятельности с украинской территории.

До этого, 11 октября, Тертель сообщил о планах украинской стороны устроить теракты в Белоруссии. Он уточнил, что на Украине готовят до 300 боевиков для захвата одного из районных центров в республике. При этом, по его словам, подготовкой боевиков занимаются иностранные инструкторы как на Украине, так и в Польше и Литве.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о подготовке Польшей и Украиной боевиков для терактов в Белоруссии. Он также напомнил, что предупреждал об угрозах на западной границе еще в начале специальной военной операции России по защите Донбасса и говорил, что Белоруссия не позволит стрелять в спину русским.

В этот же день белорусский лидер и президент России Владимир Путин договорились о развертывании совместной региональной группы войск.