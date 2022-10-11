Минск заявил о планах боевиков с Украины устроить теракты в республике

На Украине готовят до 300 боевиков для захвата одного из районных центров в Белоруссии. Об этом 11 октября заявил председатель Комитета государственной безопасности (КГБ) республики Иван Тертель.

«Вооруженный захват райцентра на территории Беларуси как плацдарма для дальнейшего развития наступательной операции — для этого иностранными спецслужбами на территории Украины подготовлены от 100 до 300 боевиков», — сказал он в эфире телеканала «Беларусь 1».

При этом, по его словам, подготовкой боевиков занимаются иностранные инструкторы как на Украине, так в Польше и Литве. На Западе, добавил Тертель, обсуждают возможность «применения тактического ядерного оружия либо использование тех группировок, которые создаются для прямой агрессии» в отношении Белоруссии и ее союзников.

Председатель КГБ уточнил, что иностранные спецслужбы в качестве локаций совершения терактов на территории республики рассматривают железную дорогу, по которой происходит движение белорусский воинских формирований.

Ранее в этот день министерство внутренних дел (МВД) Белоруссии заявило, что учения на территории Гомелевской области, который начались 11 октября, связаны с обострением военно-политической обстановки. В ведомстве отметили, что сложившуюся ситуацию обостряют призывы к подрывной деятельности в отношении Белоруссии, вплоть до совершения актов терроризма.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о подготовке Польшей и Украиной боевиков для терактов в Белоруссии. Он также напомнил, что предупреждал об угрозах на западной границе еще в начале специальной военной операции России по защите Донбасса и говорил, что Белоруссия не позволит стрелять в спину русским. В этот же день белорусский лидер и президент России Владимир Путин договорились о развертывании совместной региональной группы войск.