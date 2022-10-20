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В Росфинмониторинге рассказали об обходе западных санкций

Росфинмониторинг: санкции ЕС против криптокошельков россиян — цифровой фашизм
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Фото: Global Look Press/Rafael Henrique
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Россия в любом случае обойдет санкции Запада, заявил на международном научно-практическом форуме «Право в цифровой среде» 20 октября статс-секретарь — заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд.

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По его словам, необходимо обеспечить бизнесу возможность трансграничных расчетов. Так, она будет обеспечена с помощью криптовалют или цифрового рубля либо за счет гибрида этих форм.

В Росфинмониторинге также назвали санкции Евросоюза (ЕС) против криптокошельков россиян цифровым фашизмом.

Блокчейн сложно контролируется, там затруднительно идентифицировать происхождение участников, и многие пользователи смогут обойти санкции, сообщил на форуме председатель комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он допустил, что американские спецслужбы в значительной степени могут контролировать рынок криптовалют через его участников, и они будут пытаться препятствовать проведению операций по блокчейну.

В то же время Аксаков отметил, что закон, разрешающий использовать криптовалюты в качестве средства платежа в международных расчетах, скорее всего, будет принят уже в этом году, как и законопроект по налогообложению цифровых валют.

ЕС опубликовал 6 октября заявление о принятии восьмого пакета антироссийских санкций. Согласно очередным ограничениям в том числе введен полный запрет на обслуживание криптоактивов граждан и резидентов России. Также запрещено предоставление российским компаниям IT, инжиниринговых и юридических услуг. Как сообщил «Известиям» сотрудник одной из криптовалютных компаний, запрет европейским криптовалютным сервисам вести дела с россиянами способны соблюсти только те организации, которые проводят идентификацию клиента, в частности централизованные криптобиржи.

При этом в Министерстве финансов считают, что ограничения почти не отразятся на инвесторах из России, потому что офис многих криптобирж находится в виртуальном пространстве, в связи с чем ими могут воспользоваться жители разных стран.

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