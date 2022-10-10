Восьмой пакет санкций Евросоюза против РФ включает запрет на обслуживание криптокошельков и счетов россиян вне зависимости от суммы этих активов. Так, биржи, которые зарегистрированы в ЕС и требуют для регистрации на своих платформах паспорт или любой другой документ, должны будут блокировать заявки граждан РФ и перестать работать с их счетами, пояснил основатель фонда RusCoin Алексей Быков. Однако, по его мнению, такие платформы дадут клиентам время на вывод средств.

При этом в Минфине уверены, что эти ограничения практически не отразятся на инвесторах из России, так как сейчас офис многих криптобирж находится в виртуальном пространстве, поэтому ими могут воспользоваться граждане из любых стран. Этому способствует технология DeFi (децентрализованных финансов), сообщили в пресс-службе ведомства.

Санкции ЕС, скорее всего, выполнят централизованные биржи, на которых нужно подтверждать личность и гражданство, — это крупнейшие площадки, как, например, Binance и FTX, отметил эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Алексей Корнев. По его словам, децентрализованные площадки часто вовсе не имеют технической возможности ввести такие ограничения, среди подобных бирж — dYdX, Kine Protocol, PancakeSwap, Dodo.

«Известия» опросили крупнейшие криптобиржи, поддержат ли они санкции ЕС. В службе поддержки Binanсe сообщили, что гражданам РФ не нужно срочно выводить цифровые активы с площадки, и сейчас россияне всё еще могут открыть кошелек. В службе поддержки централизованной биржи Bybit также рассказали, что планов по введению подобных ограничений сейчас нет.

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Монетный спор: Минфин не увидел рисков в санкциях против криптокошельков россиян