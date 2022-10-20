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В H&M в России начала поступать новая коллекция одежды

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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В магазины сети H&M в России стали поступать вещи из новой коллекции, рассказал «Известиям» источник, близкий к руководству компании. В нее входят джемперы, джинсы, брюки и пр. Одежда поступает в магазины небольшими партиями, чтобы привлечь внимание покупателей новым ассортиментом и, таким образом, распродать остатки старой коллекции, уточнил собеседник.

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Ранее источники сообщали «Известиям», что компания начала поставлять новую коллекцию одежды через Казахстан.

Сеть объявила о намерении закрыть торговые точки и прекратить деятельность на территории РФ 18 июля.

2 августа магазины H&M начали открываться в Москве для распродажи товарных остатков. Затем в компании сообщили, что точки сети будут работать до 30 ноября. Позже источник «Известий», близкий к руководству компании, уточнил, что после этой даты флагманские магазины бренда останутся открыты.

13 октября стало известно, что в 38 российских регионах закрыты 68 торговых точек H&M Group.

Некоторые иностранные компании с февраля приостановили деятельность в России или объявили об уходе с рынка РФ на фоне геополитической обстановки и введенных антироссийских санкций. Однако постепенно некоторые из них сообщили о возвращении. Так, 4 августа стало известно, что в РФ вернулся каталонский ювелирный бренд Tous.

5 октября в CORE.XP сообщили «Известиям», что Dior beauty планирует возобновить работу магазинов.

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