В H&M в России начала поступать новая коллекция одежды
В магазины сети H&M в России стали поступать вещи из новой коллекции, рассказал «Известиям» источник, близкий к руководству компании. В нее входят джемперы, джинсы, брюки и пр. Одежда поступает в магазины небольшими партиями, чтобы привлечь внимание покупателей новым ассортиментом и, таким образом, распродать остатки старой коллекции, уточнил собеседник.
Ранее источники сообщали «Известиям», что компания начала поставлять новую коллекцию одежды через Казахстан.
Сеть объявила о намерении закрыть торговые точки и прекратить деятельность на территории РФ 18 июля.
2 августа магазины H&M начали открываться в Москве для распродажи товарных остатков. Затем в компании сообщили, что точки сети будут работать до 30 ноября. Позже источник «Известий», близкий к руководству компании, уточнил, что после этой даты флагманские магазины бренда останутся открыты.
13 октября стало известно, что в 38 российских регионах закрыты 68 торговых точек H&M Group.
Некоторые иностранные компании с февраля приостановили деятельность в России или объявили об уходе с рынка РФ на фоне геополитической обстановки и введенных антироссийских санкций. Однако постепенно некоторые из них сообщили о возвращении. Так, 4 августа стало известно, что в РФ вернулся каталонский ювелирный бренд Tous.
5 октября в CORE.XP сообщили «Известиям», что Dior beauty планирует возобновить работу магазинов.