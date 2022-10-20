Косачев рассказал о координирующей роли субъектов из-за военного положения

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в беседе с «Известиями» 20 октября прокомментировал введение военного положения в четырех российских регионах, а также передачу им полномочий по принятию решений.

«Они берут на себя координирующую роль. Это продиктовано чрезвычайными обстоятельствами текущего момента. Никаких попыток ущемить права и свободы граждан совершенно точно не предпринимается. Военное положение вводится только на четырех новых территориях РФ», — рассказал Косачев.

Это касается и перемещения жителей из потенциально опасных регионов. По словам вице-спикера СФ, центрального решения по данному вопросу нет, так как это касается десятков тысяч людей, а потоки будут иметь разную направленность.

Отмечается, что за координацию работы регионов по повышению безопасности отвечать будет мэр Москвы Сергей Собянин, он возглавляет комиссию Государственного совета по направлению «Государственное и муниципальное управление». Совместно с администрацией президента мэр Москвы также подключится к контролю за работой регионов по реализации мер.

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Войти в положение: в России ввели четыре уровня реагирования на угрозы