В ДНР сообщили о задержании подозреваемого в подготовке теракта в Мариуполе

Силовики задержали подозреваемого в подготовке теракта в администрации Мариуполя. Об этом 20 октября сообщил журналистам представитель министерства госбезопасности (МГБ) Донецкой Народной Республики Михаил Попов.

«Им планировалось совершение диверсионно-террористического акта в администрации города Мариуполя. При удачном результате на фоне бытового конфликта им также планировалась аналогичная акция терроризма в отношении пророссийски настроенных соседей путем их подрыва двумя гранатами», — сказал Попов.

Он рассказал, что подозреваемый — житель поселка Каменск Виктор Зайцев 1976 года рождения, неоднократно судимый.

Мужчина сообщил «РИА Новости», что Служба безопасности Украины (СБУ) обещала заплатить 50 тыс. гривен (83,5 тыс. рублей) за теракт.

«Ко мне пришел человек, назвавшийся эсбэушником. Он предложил мне 50 тыс. гривен за маленькую диверсию, чтобы я где-нибудь в районе Каменска (Ильичевский район Мариуполя) подорвал какой-нибудь районный центр. Естественно, я согласился, так как у меня денег на существование постоянно не было», — сказал он.

Он отметил, что получил аванс в размере 25 тыс. гривен (41,7 тыс. рублей).

На прошлой неделе в министерстве внутренних дел Луганской Народной Республики (ЛНР) рассказали о том, как украинские спецслужбы вербуют местных жителей для участия в диверсиях. В МВД напомнили, что за экстремизм, диверсии и шпионаж в интересах противника грозит до 20 лет лишения свободы.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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