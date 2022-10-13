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В ЛНР заявили о вербовке Киевом мирных жителей для участия в терактах

МВД ЛНР: спецслужбы Украины вербуют жителей республики для участия в диверсиях
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Фото: ТАСС/Александр Река
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Украинские спецслужбы вербуют жителей Луганской Народной Республики (ЛНР) для участия в диверсиях. Об этом 13 октября заявили в министерстве внутренних дел ЛНР.

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«Деятельность движения сопротивления курируется через социальные сети. На популярных среди населения площадках распространяются инструменты, которые диктуют, что нужно делать для перемоги. В основном создаются так называемые чат-боты. Массовые рассылки предлагают выполнять действия диверсионного характера на неподконтрольной Украине территории», — говорится в сообщении.

В частности, в Сватово женщина 1994 года рождения фотографировала военных союзных сил и отправляла снимки украинских боевикам, за что получала денежное вознаграждение в размере 1 тыс. гривен (около 1,7 тыс. рублей).

В ведомстве отметили, что жертвами вербовки также становятся несовершеннолетние. Например, в Кременском районе молодой человек 2005 года рождения предложил совершить покушение на главу сельского совета. За свой поступок он наделся получить возможность уехать в Европу.

«Украинские спецслужбы не давали несовершеннолетнему гарантий, что помогут покинуть территорию Луганской Народной Республики. Напротив, они поддержали идею с убийством, не стали переубеждать и не оградили юношу от возможных последствий содеянного», — добавили в ведомстве.

В МВД напомнили, что за экстремизм, диверсии и шпионаж в интересах противника грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее, 10 октября, в ЛНР задержали пособницу Службы безопасности Украины (СБУ) Юлию Рыбалко, подозреваемую в сборе информации для украинских военных. Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносили удары по Старобельску и другим населенным пунктам, опираясь на полученные от Рыбалко данные. Женщина рассказала, что добывать информацию ее просил экс-глава Попаснянского района ЛНР Роман Власенко, который сотрудничал с назначенным Украиной «руководителем» Луганской администрации Сергеем Гайдаем.

В сентябре стало известно, что Служба безопасности Украины вербует детей из неблагополучных семей Херсонской области для обстрелов региона.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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