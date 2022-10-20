Мобилизованных в Оренбургской области обучили основам тактической медицины

Военнослужащие соединений Центрального военного округа (ЦВО) провели практическое занятие по тактической медицине для призванных в рамках частичной мобилизации в Оренбургской области. Об этом в четверг, 20 октября, сообщило Минобороны РФ.

«Мы провели занятия по тактической медицине среди мобилизованных военнослужащих. На занятиях мы обсудили виды жгутов, технику их наложения, оказания первой помощи себе и раненым, пострадавшим. Военнослужащие проявляли интерес, все настроены на позитив», — сказала инструктор по медицинской подготовке Юлия Трофимова.

В ходе практического занятия санитарные инструкторы обучили военнослужащих оказывать доврачебную помощь и самопомощь при ранениях различной степени тяжести. Мобилизованных также научили применять обезболивающие и противошоковые препараты, гемостатические и противоожоговые средства.

Военные медики также рассказали мобилизованным о порядке транспортировки и эвакуации раненых в условиях боевых действий.

Ранее, 19 октября, Минобороны сообщало, что военнослужащие, прибывшие на полигон «Новая Бинарадка» в Самарской области, совершенствуют навыки по тактической медицине. Мобилизованные учатся оказывать первую медицинскую помощь, изучают тактику ведения современного боя и средства связи.

Частичная мобилизация в России была объявлена президентом России Владимиром Путиным 21 сентября. Российский лидер подчеркнул, что решение принято в том числе для защиты суверенитета страны и ее территориальной целостности.

Путин 14 октября заявил, что тысячи призывников убыли в воинские части, и цели частичной мобилизации скоро будут достигнуты. Он уточнил, что на набор недостающих бойцов уйдет около двух недель.

Глава государства отметил, что перед мобилизованными поставлена задача удержать линию соприкосновения протяженностью 1100 км.

Специальная операция по защите мирного населения Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

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