В Самарской области провели занятия с мобилизованными гражданами

Граждане, призванные в рамках частичной мобилизации, проходят занятия по боевой подготовке на полигоне «Новая Бинарадка» в Самарской области. Об этом в среду, 19 октября, рассказало Минобороны России.

Под руководством опытных офицеров и инструкторов военнослужащие выполняют боевые стрельбы из автоматов АК-74, пулеметов ПК, гранатометов РПГ-7В, снайперских винтовок СВД. Они также совершенствуют навыки по специальной подготовке, минно-взрывному делу и тактической медицине. В ходе занятий военнослужащие изучают тактику ведения современного боя, средства связи, учатся оказывать первую медицинскую помощь.

Все занятия проводятся на фоне единой тактической обстановки опытными инструкторами, имеющими боевой опыт. Процесс обучения построен с учетом оптимальной загрузки всех объектов учебно-материальной базы. Это позволяет в кратчайшие сроки подготовить бойцов к выполнению задач по предназначению.

16 октября ведомство сообщило, что занятия по боевой подготовке для мобилизованных россиян продолжаются на полигонах Западного военного округа (ЗВО) в Ленинградской области. Практические занятия идут непрерывно: днем и ночью призывники совершенствуют навыки, полученные ранее, и осваивают новые.

Как заявил 14 октября президент РФ Владимир Путин, тысячи призывников убыли в воинские части, и цели мобилизации скоро будут достигнуты: для набора недостающих бойцов потребуется еще около двух недель.

Российский лидер подчеркнул, что перед мобилизованными поставлена задача удержать линию соприкосновения протяженностью 1100 км.

Специальная военная операция РФ по защите населения Донбасса началась 24 февраля на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ЛДНР сообщили о регулярных обстрелах со стороны украинских войск.

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