МО РФ рассказало о подготовке мобилизованных в Ленинградской области

Занятия по боевой подготовке для мобилизованных россиян продолжаются на полигонах Западного военного округа (ЗВО) в Ленинградской области. О ходе тренировок рассказало министерство обороны РФ.

В первую очередь после прибытия в воинскую часть резервисты и добровольцы проходят собеседование с психологом, оформляют необходимые документы, получают вещевое имущество и снаряжение. Затем, полностью экипированные, они отправляются в учебные подразделения.

Практические занятия на полигоне «Кирилловский» идут непрерывно: днем и ночью призывники совершенствуют навыки, полученные ранее, и осваивают новые.

Большое внимание уделяется стрельбе и тактическим аспектам боя. На специально оборудованных площадках военнослужащие вспоминают правила эксплуатации и обслуживания оружия и техники, выполняют нормативы по инженерной и военно-медицинской подготовке.

Все занятия проводятся на фоне единой тактической обстановки опытными инструкторами, имеющими боевой опыт. Процесс обучения построен с учетом оптимальной загрузки всех объектов учебно-материальной базы и позволяет в кратчайшие сроки подготовить бойцов к выполнению задач по предназначению.

От качества обучения на этапе одиночной подготовки зависит в дальнейший процесс боевого слаживания подразделений и их способность решать поставленные задачи.

Ранее личный состав освоил теоретический курс по методике и приемам армейской тактической стрельбы. Эти знания позволяют на практике повысить огневую выучку и подготовить военнослужащих к уверенным действиям на поле боя.

Днем ранее оборонное ведомство показало боевую подготовку мобилизованных новобранцев в тыловых районах проведения спецоперации по защите Донбасса. Тренировки проводятся ежедневно по несколько часов. На полигоне ЗВО резервисты отрабатывают сценарии реального столкновения с врагом. Вспоминают не только как стрелять, но и перемещаться.

После отработки базовых элементов военнослужащие переходят к более сложным, составным упражнениям. Итогом занятий должен стать элемент, где в составе отделения бойцы должны произвести на полигоне «штурм городской постройки».

Как заявил 14 октября президент РФ Владимир Путин, тысячи призывников убыли в воинские части, и цели мобилизации скоро будут достигнуты: для набора недостающих бойцов потребуется еще около двух недель. Российский лидер подчеркнул, что перед мобилизованными поставлена задача удержать линию соприкосновения протяженностью 1100 км.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. Указ подписал Путин, отметив, что решение принято в том числе для защиты суверенитета и территориальной целостности страны.

Специальная военная операция РФ по защите населения Донбасса началась 24 февраля на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ЛДНР сообщили о регулярных обстрелах со стороны украинских войск.

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