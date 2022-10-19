Колокольцев заявил о раскрываемости 99% убийств в России

Почти 99% процентов убийств в России удается оперативно раскрыть. Об этом 19 октября заявил глава МВД Владимир Колокольцев во время выступления в Госдуме.

Кроме того, по его словам, повысилась раскрываемость и экономических преступлений. Пресечено более 20 тыс. фактов коррупции. В качестве примера он привел дело экс-замминистра энергетики, которого задержали за получение взятки на сумму более 200 млн рублей.

Отметил министр и успехи полиции в борьбе с наркоторговлей. За минувший год сотрудники правоохранительных органов изъяли из незаконного оборота 25 т запрещенных веществ.

Вместе с тем министр подчеркнул, что преступления в сфере IT — одно из наиболее сложных направлений. Ущерб от них увеличился почти на 20% и составил 65 млрд рублей.

«В основном они совершаются из-за рубежа, преимущественно из call-центров, находящихся на территории Украины. Подтверждением тому является существенное сокращение IT-мошенничеств после начала специальной военной операции. Так, в марте их регистрация снизилась на 40%, в апреле — почти на 30%», — подчеркнул Колокольцев.

Также глава МВД сообщил, что с начала 2022 года в России в восемь раз выросло количество ложных сообщений о готовящихся терактах.