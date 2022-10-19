Число ложных сообщений о терактах в РФ выросло в восемь раз с начала года

С начала 2022 года в России в восемь раз выросло количество ложных сообщений о готовящихся терактах. Резкий скачок начался после старта спецоперации на Украине, заявил 19 октября глава МВД РФ Владимир Колокольцев.

«В текущем году значительно, в восемь раз, возросло число заведомо ложных сообщений о готовящихся актах терроризма, резкий скачок наблюдался с начала специальной военной операции», — сказал Колокольцев, выступая в Госдуме.

Он также отметил, что большинство киберпреступлений совершается из call-центров, находящихся на Украине. С начала года МВД совместно с Роскомнадзором ограничили доступ к 150 тыс. интернет-ресурсов, содержащих призывы к массовым беспорядкам, добавил Колокольцев.

О последней кибератаке со стороны сообщалось 24 сентября, когда украинские хакеры начали масштабную атаку на платежную систему «Мир» и ее оператора. Цель — перегрузить систему и вызвать сбой в обслуживании карт.

В конце августа зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов рассказал, что цифровые угрозы в настоящее время можно считать основным инструментом вмешательства в региональные выборы. При этом сенатор заверил, что РФ полностью готова к отражению кибератак и избирательная кампания пройдет спокойно. Также он сообщил, что механизмы борьбы с иностранным вмешательством уже урегулированы в законодательном плане.