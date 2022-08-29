ЦИКличная тема: избиркомы отразили почти 24 тыс. атак на свои сайты

Сайты Центризбиркома и региональных комиссий с начала лета подверглись хакерским атакам свыше 23,8 тыс. раз. Об этом «Известиям» заявили в пресс-службе ЦИК России. В ведомстве отметили, что вмешательство в региональные выборы в нашей стране ожидается в виде кибератак на избирательную систему и в виде информационных вбросов. В Совете Федерации уточнили «Известиям», что РФ полностью готова к отражению любых угроз, голосование пройдет спокойно. В региональных комиссиях пока не фиксируют массовых нарушений и фактов иностранного вмешательства.

Высокий уровень критичности

Грядущий электоральный цикл в этом году посвящен голосованию в регионах. Россиянам предстоит выбрать 14 губернаторов, а также депутатов шести заксобраний и 12 городских дум, причем в ряде субъектов, включая Москву, где ожидаются муниципальные выборы, голосование пройдет в несколько дней — с 9 по 11 сентября. Однако региональная кампания привлекает внимание «недружественных государств» не меньше, чем федеральная. Как рассказали «Известиям» в пресс-службе ЦИК России, сайты центральной избирательной комиссии и региональных избиркомов уже систематически подвергаются компьютерным атакам и угрозам разного уровня критичности.



— В период с 1 июня по 15 августа 2022 года средствами обеспечения безопасности информации были зафиксированы 23 804 атаки высокого уровня критичности, которые успешно отражены, — рассказали в комиссии.

Цифровые угрозы сегодня можно считать основным инструментом вмешательства в региональные выборы, подтвердил зампред комитета СФ по международным делам Андрей Климов. Однако сенатор заверил, что Россия полностью готова к отражению кибератак, и избирательная кампания пройдет спокойно. При этом механизмы борьбы с иностранным вмешательством уже урегулированы в законодательном плане без надобности внесения новых поправок, уточнил он.

— На сегодня у наших оппонентов не так много «активных штыков». Они запуганы, видят, что их не могут поддержать из зарубежных центров должным образом. Поэтому инструментарий меняется, и, скорее всего, многое будет делаться в виде кибератак. Это будет попытка DDoS-атак на ресурсы центральной избирательной системы, будут делаться попытки помешать волеизъявлению граждан электронным способом, и будет адресная агитация через цифровые платформы недружественных государств, — сказал Андрей Климов «Известиям».

В этом году впервые Россия проведет дистанционное электронное голосование в разных часовых поясах. Протестировать онлайн-платформу смогут жители семи регионов — Калининградской, Калужской, Курской, Новгородской, Псковской, Томской и Ярославской областей на федеральной платформе Центризбиркома, а также на муниципальных выборах в Москве на столичной.

Фейковое производство

Однако цифровой способ вмешательства в российские выборы далеко не единственный. Помимо хакерских атак злоумышленники также прибегают к «преднамеренному искажению информации» — вбросам. По заявлению ЦИК, фейки появляются в информационном поле уже сейчас, и в предстоящие недели до голосования их число значительно увеличится, причем чаще всего такие попытки предпринимаются иноагентами, заявили в комиссии.

— Мы неоднократно развенчивали «вбросы», в том числе сделанные с опорой на так называемую карту нарушений. Так, на выборах в Государственную думу 17–19 сентября 2021 года в ходе тщательной проверки было установлено, что лишь 9% информации на этом ресурсе нашли свое подтверждение, — добавили в пресс-службе ЦИК России.

Член совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Ассоциации НОМ Александр Брод в разговоре с «Известиями» констатировал, что «производство» таких фейков будет продолжаться, однако поставленной цели — дестабилизировать ситуацию — они не достигнут.

— За последние годы в России успешно проявил себя институт общественного наблюдения, пулы региональных электоральных экспертов, состоящие из профессиональных политологов, социологов, правоведов, лидеров общественного мнения. Эти гражданские силы способны обеспечивать законность и прозрачность избирательных процессов, бороться с фейками, фиксировать реальные нарушения на выборах и требовать их устранения, — сказал Брод.

ЦИКличная тема_4 Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Причем отработка тезисов для таких информационных вбросов указывает на скоординированный характер подготовки, отметил в свою очередь первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

— Западными ресурсами и СМИ-иноагентами отрабатывается схема с поддержкой лиц, которые заведомо по закону не имеют право претендовать на выборные должности. Очевидно, это делается специально для последующих обвинений России в недопуске отдельных кандидатов к выборам, — заявил ранее Джабаров.

Голос онлайн

Сами региональные комиссии, которые в этом году проводят электронное голосование, не фиксируют нарушений и фактов иностранного вмешательства. Однако пока интерес россиян к онлайн-выборам уступает традиционной форме волеизъявления на участках. Об этом свидетельствуют первые данные областных избирательных комиссий, согласно которым на сегодня дистанционное голосование выбрали лишь 5–6%, или от 2 тыс. до 5 тыс. человек об общего числа избирателей по регионам.

Замминистра внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области Илья Зенов рассказал «Известиям», что проблем с организацией электронного голосования нет: такой формой выборов в регионе интересуется как молодежь, так и взрослые люди.

— Избиратели подают заявление об участии в ДЭГ через госуслуги. На данный момент никаких вмешательств и проблем с подачей заявлений не зафиксировано, — пояснил он.

По данным псковского избиркома, на участие в дистанционном электронном голосовании пока подали заявление 5,5 тыс. избирателей. Это 6,5% от жителей Пскова, которые имеют подтвержденную учетную запись на госуслугах, уточнили в ведомстве. Причем с начала регистрации на участие в ДЭГ в местный избирком поступило менее 100 отклоненных заявлений, а самая частая причина отклонения — неверный адрес регистрации.

— В нашем регионе новая форма волеизъявления будет доступна на муниципальной кампании — выборах депутатов Псковской городской думы седьмого созыва. По числу заявлений, поданных на участие в ДЭГ, Псков находится в лидерах в России, поэтому мы можем сказать, что избиратели города Пскова заинтересованы в новой электронной форме голосования. <...> Сложностей и вмешательств в организацию процесса нет, — заявили они.

Избиратели Калининградской области также намерены активно пользоваться новой электоральной технологией. По данным регионального избиркома, уже свыше 5,5 тыс. заявлений поступило от калининградцев на участие в ДЭГ. Сложностей в его организации не возникало, и фактов вмешательства также не наблюдалось, рассказали «Известиям» в избиркоме. При этом в комиссии работает горячая линия для приема обращений избирателей. Так, поступали жалобы на сложности в подаче заявления через госуслуги при включенном VPN.

В Курской области также заявили «Известиям», что фактов вмешательства региональный избирком не фиксировал. На онлайн-голосование, по их данным, записалось около 2 тыс. человек. «Пока избиратель предпочтение отдает очному голосованию», — заключили в региональной избирательной комиссии.