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Глава МИД Мадагаскара был уволен за поддержку резолюции против РФ в ООН

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Фото: AP Photo/Jonathan Hordle
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Глава МИД Мадагаскара Ричард Рандриамандрато был уволен со своей должности, после того как проголосовал за резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, не признающую референдумы в ДНР, ЛHP, Запорожской и Херсонской областях. Об этом 18 октября сообщает MNS.

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«Согласно источнику, близкому к этому вопросу, теперь уже экс-министра упрекают в том, что он единолично принял решение по стратегическому голосованию в ООН, касающемуся российско-украинского конфликта, без консультации с правительством и президентом Мадагаскара», — сообщает портал.

Согласно указу президента Мадагаскара Андри Радзуэлины о снятии Рандриамандрато с должности указано, что должность врио главы МИДа будет исполнять министр обороны страны генерал Ричард Ракотонирина.

Известно, что прежде Мадагаскар всегда придерживался нейтральной позиции относительно конфликта на Украине.

«Это решение голосовать «за» я принял согласно моей совести. Я не думаю, что это голосование поставило под угрозу интересы нации. Остальное рассудит история», — заявил бывший глава МИДа в беседе с французской радиостанцией RFI, комментируя свое решение.

12 октября ГА ООН приняла антироссийскую резолюцию, осуждающую проведение в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях референдумов о вхождении в состав России. За документ высказались 143 страны, воздержались 35, против проголосовали пять государств — Россия, Белоруссия, Никарагуа, Северная Корея и Сирия.

Постпред России при ООН Василий Небензя назвал проект резолюции провокационным. По его словам, он способен подорвать возможные дипломатические усилия.

Позже, в четверг, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сказал, что западные страны использовали дипломатический террор, чтобы добиться принятия антироссийской резолюции в Генеральной Ассамблее ООН.

5 октября президент России Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон о вхождении освобожденных регионов в состав РФ. До этого, в период с 23 по 27 сентября, прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. По результатам обработки 100% бюллетеней за присоединение к России в ДНР проголосовали 99,23% граждан, в ЛНР — 98,42% граждан, в Херсонской области — 87,05%, а в Запорожской области — 93,11%.

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