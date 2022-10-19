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Путин сообщил о пресечении организованных Украиной терактов в России

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Фото: РИА Новости/Пресс-служба ФСБ РФ
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Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета безопасности 19 октября заявил, что российские спецслужбы смогли пресечь множество терактов на территории РФ, организаторами которых выступил киевский режим.

«Именно украинскими спецслужбами был организован взрыв на Крымском мосту. Нами были пресечены теракты и в других регионах России. В том числе в местах массового пребывания людей, на объектах транспорта. В том числе, на объектах ядерной энергетики», — отметил российский лидер.

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Как отметил российский лидер, киевский режим отвергает любые переговоры и создает бандподполье, засылая своих бандитов на российскую территорию.

«Неонацисты используют откровенно террористические методы: диверсии на объектах жизнеобеспечения, устраивают покушения на представителей местных органов власти», — добавил глава государства.

Начиная с 10 октября в ряде регионов Украины раздаются взрывы. Удары наносятся российскими военными по объектам украинской инфраструктуры. На оперативном совещании с членами Совбеза в тот же день глава государства заявил, что решение об ударах стало ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он указал на ЧП на Крымском мосту и попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) подорвать газопровод «Турецкий поток». По словам Путина, своими действиями власти Украины поставили себя на одну доску с международными террористическими формированиями.

12 октября врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что предотвращена попытка ВСУ высадиться в регионе, около 30 диверсантов были уничтожены.

Кроме того, в последние несколько месяцев участились обстрелы Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и Энергодара. Президент России заявил, что удары по Запорожской атомной электростанции Украиной являются актом ядерного терроризма.

Также 8 октября сообщалось, что в Луганской Народной Республике (ЛНР) предотвратили попытку взрыва детских садов украинскими диверсантами. На видео, опубликованном министерством госбезопасности (МГБ) ЛНР, один из задержанных признался, что их группа должна была заминировать мост и несколько детских садов.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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